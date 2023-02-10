«تيك توك» يعلن تسريح موظفيه في الهند بعد قرار الحكومة بحظره نهائيا

قرر تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، وقف جميع موظفيه فى الهند، وسرح التطبيق المملوك لشركة «ByteDance»، القوى العاملة الهندية بالكامل في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قررت الهند حظر التطبيق نهائيًا، وفقًا لتقرير في «Economic Times»، وحصل ما يصل إلى 40 شخصًا على قسائم وردية بعد مكالمة وردت إليهم، وقيل لهم، حسبما ورد، إنهم سيحصلون على ما يصل إلى تسعة أشهر من تعويضات نهاية الخدمة.

آخر يوم لموظفي تيك توك في الهند

وبحسب التقرير، فإن موظفي TikTok India، قرروا أن يوم 28 فبراير، آخر يوم لهم، وتم منحهم أدوات استشعار للبحث عن فرص أخرى لبعض الوقت، وإبلاغ الموظفين بأن إعادة تشغيل عمليات الهند لن تنطلق بسبب موقف الحكومة من التطبيقات الصينية، حيث كان العديد من هؤلاء الموظفين يعملون في أسواق دبي والبرازيل بعد أن حظرت الحكومة، TikTok وما يقرب من 300 تطبيق صيني آخر على مراحل بدءًا من يونيو 2020.

الحظر ثم الحظر الدائم

وحظرت حكومة الهند تطبيق TikTok في يونيو 2020، إلى جانب أكثر من 50 تطبيقًا صينيًا آخر من قبل وزارة تكنولوجيا المعلومات (Meity)، ونص أمر Meity على أن التطبيقات «تمس سيادة وسلامة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام».

وكان لدى تطبيق TikTok أكثر من 200 مليون مستخدم في الهند عندما تم حظره في يونيو 2020، واعتبرت الشركة الصينية، الهند من بين أكبر أسواقها الخارجية، وبعد حوالي ستة أشهر، وفي يناير 2021، حظرت الحكومة بشكل دائم جميع التطبيقات الـصينية التي يزيد تعدادها عن 50 تطبيقًا بما في ذلك TikTok، ومن التطبيقات الشهيرة الأخرى في القائمة WeChat من Tencent Holdings ومتصفح UC من Alibaba.

الحكومة لم تكن راضية عن تفسير التطبيقات الصينية

ووفقًا للتقرير، فأن الحكومة عندما فرضت الحظر لأول مرة، أعطت جميع التطبيقات فرصة لشرح موقفها بشأن الامتثال لمتطلبات الخصوصية والأمان، وأعطيت هذه الشركات ستة أشهر لشرح موقفها واتخاذ تدابير الإنصاف، ومع ذلك، ورد أن الحكومة لم تكن راضية عن الرد والتفسير الذي قدمته هذه الشركات، وبالتالي، تم فرض حظر دائم على جميع التطبيقات البالغ عددها 59 تطبيقًا في يناير 2021.