«إنستجرام» يطلق تطبيقا جديدا يشبه «تيك توك».. يعتمد على بالذكاء الاصطناعي

بعد إطلاقه منذ أعوام، أصبح تطبيق الفيديوهات الشهيرة «تيك توك» واحدة من أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي ومشاهدة الفيديوهات القصيرة، وتربع على العرش بجانب «فيس بوك» ولم يتعرض لأي منافسة تذكر من تطبيقات مشابهة، ولكن أمس، أعلن تطبيق «إنستجرام» عن تطبيقا جديدا يشبه «تيك توك»، يمكن أن يشكل خطرًا على شعبية التطبيق، بحسب «سكاي نيوز» عربية.

وأعلن كيفن سيستروم ومايك كريجر، مؤسسا موقع إنستجرام، عن إطلاق التطبيق الجديد، واسمه «آرتي فاكت Artifact»، وهو تطبيق موجز إخباري بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فريق موهوب للعمل على إطلاق «آرتي فاكت»

وبحسب ما نشره المؤسسان على «إنستجرام»، يعمل فريق كامل موهوب منذ أكثر من عام على إطلاق التطبيق الجديد، وستتم إتاحه للتنزيل على الهواتف المحمولة والاستخدام تدريجيًا، كما أعلنوا أنه يمكن الانضمام إلى قائمة الانتظار لتكون أوائل المستخدمين تجربة للتطبيق.

ويركز التطبيق الجديد على المقالات بدلًا من الصور، حيث يقدم «آرتي فاكت» توصيات بالمحتوى مُعتمدًا على اهتمامات المستخدمين، كما سيسمح التطبيق بالمناقشة مع مستخدميه.

«آرتي فاكت» يعتمد على الذكاء الاصطناعي

وسيقوم «آرتي فاكت» بعرض المقالات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية الكبيرة، والمدونات الإخبارية، وفق حديث رولاند أبي نجم، المستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لـ«سكاي نيوز» عربية، مؤكدا أن تطبيق «آرتي فاكت» يهدف إلى مساعدة وحل المشاكل المتعلقة بالمحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي، كما يشكل خطرًا واضحًا على المنصات والتطبيقات الأخرى، ويفيد المؤسسات الإعلامية، فلا يمكن نشر أي أخبار كاذبة أو مضللة، ويعتمد التطبيق فقط على الأخبار الصحيحة والمؤكدة، بينما التحدي الأبرز الذي سيواجه التطبيق، هو كيفية جنى الأرباح.