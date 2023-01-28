الولايات المتحدة تخطط لحظر تطبيق تيك توك نهائيا على خطى الهند

على خطى الهند التي حظرت تطبيق تيك توك في يونيو 2020، تمضى الولايات المتحدة لحظر تطبيق تيك توك الصيني لصناعة الفيديوهات القصيرة في جميع أنحاء البلاد، وأكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اعتزامها إجراء تصويت الشهر المقبل على مشروع قانون يهدف إلى منع استخدام تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني الشهير تيك توك TikTok في الولايات المتحدة، حيث يهدف هذا الأجراء الذي خطط له رئيس اللجنة مايكل ماكول، إلى منح البيت الأبيض الأدوات القانونية لحظر TikTok بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته منصة gadgets الهندية المتخصصة في اخبار التقنية.

وقالت المنصة التقنية ، ان تيك توك يواجه انتقادات لأنه يُعتقد على نطاق واسع أنه يمنح الحكومة الصينية الوصول إلى البيانات الأمريكية، مما يجعله خطرًا على الأمن القومي، وكانت تيك توك في قلب معركة جيوسياسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والصين حول القيادة التكنولوجية والأمن القومي، وهناك مخاوف بشأن علاقتها مع الحكومة الصينية.

البيت الأبيض يواجه ضغوط متزايدة من الكونجرس لحظر تيك توك

واجه البيت الأبيض ضغوطًا متزايدة من الكونجرس لحظر تطبيق تيك توك الشهير على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بعد أن قدم السناتور جوش هاولي (R-MO) وعضو الكونجرس كين باك (R-CO) تشريعات في وقت سابق من هذا الأسبوع لحظر استخدامه، و تم تقديم مشروع قانون مماثل لحظر TikTok في الولايات المتحدة خلال جلسة الكونجرس الأخيرة ، ولكن لم يتم النظر فيه في أي من المجلسين.

حظر TikTok في الهند

وحظرت الحكومة الهندية تيك توك TikTok في يونيو 2020 إلى جانب أكثر من 100 تطبيق صيني آخر، و قامت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بحظر التطبيق، وكان لدى TikTok أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا في الهند واحتسبت البلاد من بين أكبر أسواقها الدولية من قبل المستخدمين قبل الحظر.

ليست المرة الأولى التي تخطط الولايات المتحدة لحظر تيك توك

وليست هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها الولايات المتحدة لحظر التطبيق الشهير، في عام 2020 ، سعى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إلى منع المستخدمين الأمريكيين الجدد من تنزيل TikTok ولكن تم حظر العرض من قبل المحكمة العليا الأمريكية، وتخلت إدارة بايدن رسميًا في يونيو 2021 عن هذا الجهد، وفي الشهر الماضي، تم حظر تطبيق TikTok على الأجهزة المحمولة التي أصدرها مجلس النواب الأمريكي، وأمر البيت الأبيض الموظفين بحذف تيك توك Tik Tok من جميع الهواتف المحمولة، و منذ ذلك الحين حظرت أكثر من 20 ولاية أمريكية التطبيق على الأجهزة الحكومية.

وتحاول Tik Tok جاهدة تجنب الحظر، ويقال إن TikTok يتفاوض حاليًا على صفقة مع وزارة العدل الأمريكية لحل مخاوف الأمن القومي، و في العام الماضي، قالت Tik Tok إنها بدأت في توجيه بيانات المستخدم في الولايات المتحدة من خلال Oracle لتهدئة المخاوف من أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الأمريكية.