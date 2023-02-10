تراجع أسعار الأسماك في الإسكندرية.. و«البلطي» الأكثر مبيعا

شهدت أسواق الإسكندرية تراجعا ملحوظا في أسعار الأسماك بعد انتهاء نوة الكرم التي ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية، وأدت لتوقف عمليات الصيد، ما أدى لقلة المعروض وزيادة الأسعار، ومع انتهاء النوة وعودة رحلات الصيد، تراجعت الأسعار مع زيادة المعروض بالأسواق.

البلطي والبوري أشهر الأنواع

وقال محمد رمضان، أحد تجار الأسماك في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن أثناء النوات ترتفع أسعار الأسماك بشكل طبيعي نظرا لقلة المعروض منها وزيادة، المعروض من المزارع السمكية، ولكن أهالي المحافظة يفضلون أسماك البحر الطازجة، ومع ذلك فأشهر أنواع الأسماك وأكثرها مبيعا هو البلطي، وسعره انخفض حاليا، حيث يبدأ من 50 جنيها للكيلو بعد تجاوزه 70 جنيها، ويليه البوري وسعره 70 جنيها للكيلو، والبربون من 100 إلى 130 جنيها، والمرجان من 50 إلى 90 جنيها.

أرخص أنواع الأسماك الطازجة

فيما قال خميس محمد علي، بائع أسماك، إن أرخص أنواع الأسماك هو السردين والذي يشهد إقبالا كبيرا من الأهالي، ويبدأ سعره من 40 حتى 50 جنيها للكيلو، والبساريا وسعرها الحالي 15 جنيها للكيلو، بينما يصل سعر السبيط إلى 170 جنيها، والجمبري يبدأ من 170 جنيها الكيلو، والجامبو يصل إلى 270 جنيها، والكابوريا من 70 حتى 100 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن أسعار الأسماك تتأثر بالعوامل الجوية، وكلما قلت رحلات الصيد وقل المعروض ترتفع الأسعار، وكلما كان الجو مناسبا تزيد رحلات الصيد ويكثر المعروض منها وتنخفض الأسعار.

ولفت «خميس» أن أسعار الأسماك اليوم في متناول الجميع، بعد أن انخفضت عن الأسبوع الماضي، نتيجة زيادة كميات السمك التي خرجت من الصيادين.