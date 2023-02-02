انخفاض أسعار الأسماك اليوم في المحافظات.. البلطي بـ29 جنيها

تشهد الأسواق انخفاض أسعار الأسماك في المحافظات المختلفة، حيث تتجه أنظار المواطنين إلي شراء السمك في ظل كونها الوجبة المفصلة للكثيرين، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التاليه أسعار الأسماك في المحافظات في إطار خدماتها، ومعرفة مدى الإقبال على شرائها من المواطنين.

أسعار الأسماك اليوم في المنوفية

وأكد صبحي فرج مدير شادر السمك في المنوفية، أن هناك انخفاضاً في أسعار الأسماك مقارنة بالأسابيع الماضية في بعض أنواع الأسماك، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء السمك في تزايد، ومن المتوقع أن ينخفض سعر السمك أكثر خلال الأيام المقبلة.

أسعار السمك اليوم جميع الأنواع

وأضاف فرج في تصريحات لـ«الوطن»، أن قائمة أسعار الأسماك جاءت في كالتالي: سعر سمك البلطي يبدأ من 29 جنيها ويوجد منه أربعة أنواع وصولا إلى 57 جنيه، وسعر كيلو سمك المرجان 60 جنيها، وسعر كيلو سمك التونة البلدي 65 جنيها، وسعر كيلو سمك المحرات 60 جنيها، وسعر كيلو سمك الشعور 80 جنيها، وسعر كيلو سمك البوري يبدأ من 80 جنيها، وسعر كيلو سمك البربون 130 جنيها، وسعر كيلو سمك اللوت 120 جنيها، وكيلو سمك الحبار 140 جنيها، ويبدأ سعر كيلو الجمبري من 100 جنيه وصولا إلى 350 جنيها.

سعر السمك اليوم في بورسعيد

في محافظة بورسعيد، سجل سعر السمك اليوم استقرارا في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو السمك الشخرم 55 جنيها، وسعر كيلو سمك الطوبار 70 جنيها، وسعر كيلو السردين 65 جنيها، وسعر كيلو الشبار 50 جنيها، وسعر كيلو البلطي 30 جنيها، وسعر كيلو الغيطان البلدي 120 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الكاليماري 130 جنيها.

سعر السمك اليوم في مقر الشيخ

في محافظة كفر الشيخ، سجل سعر السمك البليمي 42 جنيها، وكيلو سمك القراميط 20 جنيها، وسعر سمك موسى 100 جنيه، وسجل سمك الدنيس 73 جنيها للكيلو، وسمك الوقار 166 جنيها للكيلو، وسمك المبروك 33 جنيها للكيلو، وفق تصريحات، كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض.