فرحة أب سوري أعد قبرا لدفن أفراد أسرته وفوجئ بنجاتهم من الزلزال.. «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب سوري، يبكي عقب إعداد قبر لأسرته ظنا منه أنهم ماتوا في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، لكنه فوجئ بأن أفراد أسرته مازالوا على قيد الحياة.

They prepared the grave for them .. Then it turned out that they were alive ، the joy of the Syrian father is indescribable to meet his family ♥️#TurkeySyriaEarthquake #Turkey #Syrien #earthquakeinturkey #earthquake #زلزال_ترکیا_وسوريا #syriaearthquake pic.twitter.com/MGCUAQj7w3