فرحة أب سوري أعد قبرا لدفن أفراد أسرته وفوجئ بنجاتهم من الزلزال.. «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب سوري، يبكي عقب إعداد قبر لأسرته ظنا منه أنهم ماتوا في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، لكنه فوجئ بأن أفراد أسرته مازالوا على قيد الحياة.

They prepared the grave for them .. Then it turned out that they were alive ، the joy of the Syrian father is indescribable to meet his family ♥️#TurkeySyriaEarthquake #Turkey #Syrien #earthquakeinturkey #earthquake #زلزال_ترکیا_وسوريا #syriaearthquake pic.twitter.com/MGCUAQj7w3 — saraqur (@saraqr_61) February 9, 2023

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الأب السوري، أثناء دخوله إلى أحد المستشفيات التي انتقلت إليها الأسرة بعد انهيار منزلهم إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ووجد أنهم على قيد الحياة وظل يقبلهم، ولم يتمالك نفسه حينما شاهد أحفاده بخير.

أكثر من 22 ألف قتيل وتلاشي الآمال في العثور على ناجين

وتخطت حصيلة القتلى 22 ألف قتيل، لزلزال تركيا وسوريا فيما تخطى عدد المصابين نحو 80 ألف شخص إجمالا، ومع مرور الساعات ودخول الكارثة يومها الخامس، تتلاشى الآمال في الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض، خاصة في سوريا، بحسب قتلة «الربية».

وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 22 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع.