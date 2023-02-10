قائمة الفنانين المتبرعين للمتضررين من زلزال سوريا بعد انضمام أصالة

انضمت الفنانة أصالة إلى قائمة الفنانين المتبرعين للمتضررين من زلزال سوريا بإعلان تبرعها بأجرها الكامل عن حفلها الغنائي غدا في مدينة دبي الإماراتية، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام».

وشاركت الفنانة أصالة جمهورها بمنشور عن زلزال سوريا عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» قالت فيه: «مو من عادتي إنّي قول إنّما للاضطرار أحكام ومثل ما بعمل في الأزمات لأنّي منكم وواجب عليّ اللي بعمله تبرّعت أيضاً بأجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه».

أصالة تتبرع للمتضررين من زلزال سوريا

وتابعت أصالة: «ماعملت إلًا واحبي تجاه أهلي وأحبّتي ولو فيه حفله كلّ يوم بعملها لنعمّر بيوت خربت وقلوب تعبت ⁧‫زلزال سوريا‬⁩».

قائمة المتبرعين للمتضررين من زلزال سوريا

ولم تكن الفنانة أصالة هي الوحيدة التي تبرعت للمتضررين من زلزال سوريا ولكن سبقها الفنان تيم حسن بعد أن كشفت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا عن تبرعه بمبلغ قيمته 107 ملايين ليرة سورية.

وكشفت الصحفة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا عن تبرع الفنان ناصيف زيتون بمبلغ قيمته 360 مليون ليرة سورية، والفنانة سارية السواس بمبلغ 140 مليون ليرة سورية، والفنانين الشقيقين علي الديك وحسين الديك بمبلغ قيمته 500 مليون ليرة سورية.