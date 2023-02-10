عاجل.. هزة أرضية بقوة 3.9 ريختر تضرب سوريا

رصد المركز الوطني للزلازل في سوريا هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية وعلى مسافة 55 كم في الحادية عشر و17 دقيقة صباحاً سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في الأراضي السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وخلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضي، أكثر من 22 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع.

ويرتفع عدد القتلى نتيجة زلزال تركيا وسوريا بوتيرة متسارعة مع مرور الوقت وتواصل جهود البحث والإنقاذ في عدد من المدن التركية والسورية.