الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب بعد خضوعها لعملية جراحية.. تخطت مرحلة الخطر

كشف مصدر مقرب من عائلة الفنانة سميحة أيوب، تفاصيل الحالة الصحية لها بعد خضوعها مؤخرًا لعملية جراحية، بسبب تعرضها للسقوط في منزلها وحدوث إصابة كبيرة في الفخذ.

وقال المصدر المقرب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب حاليًا في تحسن كبير، خاصة أنها مرت من العملية الجراحية بسلام وتخطت مرحلة الخطر.

الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب

وتابع أنّ الفنانة سميحة أيوب حاليًا تخضع للعلاج والملاحظة الدقيقة حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتمر من الأزمة الصحية، وتعود إلى جمهورها مرة أخرى.

وتعرضت الفنانة سميحة أيوب، للسقوط في منزلها منذ عدة أيام، وتسبب الأمر في إصابتها بكسر في منطقة الفخذ، وعلى الفور قرر طبيبها المعالج أن تخضع لعملية جراحية للسيطرة على الأمر.

سميحة أيوب تشارك في السباق الرمضاني 2023

وعلى الجانب الآخر، ستشارك الفنانة سميحة أيوب في السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل «حضرة العمدة» مع عدد من الفنانين، منهم روبي وأحمد رزق ومحمود عبد المغني ودينا وبسمة ووفاء عامر، وعدد آخر من الفنانين.