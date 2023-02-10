الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب بعد خضوعها لعملية جراحية

كشف مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن إصابتها بكسر بمنطقة الفخذ عقب سقوطها داخل منزلها، في الساعات القليلة الماضية.

الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب تعرضت لكسر في الفخذ، أدى خضوعها إلي عملية جراحية، وكللت بالنجاح، وأن الساعات القليلة الماضية، شهدت تحسنا كبيرا في حالتها الصحية، مطالبا من الجمهور الدعاء لها.

سميحة أيوب تشارك بـ حضرة العمدة في دراما رمضان

وفي السياق ذاته، تشارك الفنانة سميحة أيوب، بمسلسل «حضرة العمدة» في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة روبي، محمود عبد المغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، دنيا جمعة، زينيب العبد، محمد الصاوي، كريم عبد الخالق، صولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج عادل اديب.

ومن جهته، كشف المنتج ريمون مقار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة سميحة أيوب، انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل حضرة العمدة، خلال الايام الماضية، وانه يتمني لها الشفاء العاجل، وأن تعود لجمهورها بأفضل حال.

آخر أعمال سميحة أيوب

وحققت الفنانة سميحة أيوب، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركتها في مسلسل «نقل عام» الذي عُرض خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شاركت في بطولته بجانب عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم محمود حميدة، دينا، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، ميرهان حسين ، أحمد بدير، ريم البارودي، سوسن بدر، نيكول سابا.