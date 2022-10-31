«أوبرا دبي» تكرم نخبة من رموز الفن المصري بينهم سميحة أيوب وسوسن بدر

تنظم دار أوبرا دبي نخبة من رموز الفن المصري، الذين أثروا الحياة الفنية بإبداعاتهم المتميزة طوال مسيرتهم الفنية، على مدار 3 أيام في الفترة من 11 وحتى 14 من ديسمبر المقبل.

مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

جاءت هذه الاحتفالية، في إطار التعاون المثمر، وتبادل العلاقات بين مصر والإمارات ومرور أكثر من 50 عامًا على هذه النجاحات في شتى المجالات.

ويستقبل هذا الحدث على مدار 3 أيام، بحسب بيان من الجهة المنظمة، وسيتم تكريم كل من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، وإلهام شاهين، وصفية العمري، وسوسن بدر، وبوسي، والإعلامية بوسي شلبي، في ظل أجواء تاريخية تحمل عبق التاريخ المصري من خلال بناء ديكورات خاصة لقصر ملكي يتخلل أركانه كل ما يعيد ذكريات الماضي بإمكانات وتحضيرات معاصرة وتقنيات تكنولوجية عالية.

وتُقدّم مجموعة متميزة من أغانيها وأغاني الفنانة الراحلة شادية، ونجاة الصغيرة وسعاد حسني الفنانة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو أحمد طه.

ريهام عبدالحكيم تشدو في الحفل

وتغني البحرينية نجمة عبدالله مجموعة متنوعة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم إلى جانب افتتاح الحفل باستعراض راقص مجمع لنجمات الرقص الشرقي الراحلات سامية جمال، وتحية كاريوكا، ونعيمة عاكف بقيادة محمد فرماوي من فرقة رضا للفنون الشعبية.