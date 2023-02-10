منتج «حضرة العمدة»: الفنانة سميحة أيوب انتهت من تصوير دورها في المسلسل

كشف المنتج ريمون مقار مصير الشخصية التي تجسدها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في مسلسله الجديد «حضرة العمدة» المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وذلك بعد إصابتها بكسر في الفخذ استلزم دخولها غرفة العمليات.

وقال «مقار» في تصريحات لـ«الوطن» إنه يتمنى سرعة الشفاء للفنانة الكبيرة سميحة أيوب، لأنها قامة وقيمة فنية كبيرة، مضيفًا أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل «حضرة العمدة» قبل أيام، وبالتالي لن يتأثر دورها بالأزمة التي ألمت بها مؤخرًا.

مقار: وجود سميحة أيوب بأي عمل فني يعطيه ثقل كبير

وأوضح مقار أنه سعد بمشاركة الفنانة سميحة أيوب في مسلسله الجديد، لأن وجودها في أي عمل فني يعطيه ثقل كبير، بحسب قوله.

قائمة أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» روبي، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، وفاء عامر، بسمة، لطفي لبيب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وآخرين، من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج عادل أديب.