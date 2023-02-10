أسعار قطار التالجو للمحافظات بدرجتيه الأولى والثانية.. الإسكندرية بـ150 جنيها

بدأت قطارات التالجو رحلاتها في المحافظات، حيث تتجه من القاهرة إلى المحافظات ذهابًا وإيابًا بشكل سلس وأسرع عن سابقه، ما يوفر الوقت والجهد في حركة الركاب، فأصبحت تلك القطارات الجديدة تجول بالوجهين البحري ما بين القاهرة والإسكندرية، والقبلي بمحافظات الصعيد، لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار قطار التالجو للمحافظات بدرجتيه الأولى والثانية، وفقًا لما تم اعتماده بشكل رسمي ونشرته هيئة السكك الحديدية في 5 محافظات حتى الوقت الراهن.

سعر قطار التالجو المتجه إلى الإسكندرية

يعد سعر قطار التالجو المتجه إلى الإسكندرية، هو أقل أسعار قطار التالجو للمحافظات بدرجتيه الأولى والثانية، نظرًا لأن المسافة بين القاهرة والإسكندرية أقل من المحافظات الأخرى، وسعرها 200 جنيه للدرجة الأولى و150 جنيهًا للدرجة الثانية.

أسعار تذاكر قطار التالجو خط الصعيد

فيما تزداد أسعار تذاكر قطار التالجو المتجهة إلى خط الصعيد، نظراً للمسافات الكبرى التي يقطعها القطار، وتتمثل في التالي:

- أسيوط 350 جنيهًا للدرجة الأولى و250 جنيهًا للدرجة الثانية.

- سوهاج 500 جنيه للدرجة الأولى و300 جنيه للدرجة الثانية.

- قنا 550 جنيهًا للدرجة الأولى و350 جنيهًا للدرجة الثانية.

- الأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الثانية.