وصول أول رحلات قطار التالجو الإسباني إلى محطة الأقصر «صور»

في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، كانت أبواق قطار التالجو الإسباني الفاخر 2030 تطلق تنبيهات متقطعة معلنة وصوله لأول مرة إلى محطة الأقصر، وسط فرحة كبيرة سيطرت على المواطنين.

وصول قطار التالجو الإسباني الفاخر إلى الأقصر

ووصل قطار التالجو الإسباني الفاخر على رصيف رقم 2 من محطة قطارات الأقصر، حيث أطلق أبواقا متقطعة معلنا وصوله إلى عاصمة السياحة العالمية، وأعرب عدد من ركاب القطار عن سعادتهم وفرحتهم بجودة مستوى الخدمة والنظافة والوجبات، وأناقة القطار وسهولة رحلتهم فيه.

درجات قطار التالجو الإسباني الفاخر

يشار إلى أن قطار التالجو يضم درجتين للعربات، هما الأولى والثانية، وأماكن مخصصة لذوي الهمم من مقاعد وحمامات واسعة مزودة بوسائل راحة، مثل الأبواب التي تُفتح باللمس، مرورا بوجود سلم مزود بمساند لسهولة النزول.

ويقف قطار التالجو فقط في محطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا، قبل الوصول للأقصر في ثلاث رحلات أسبوعية أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وسيغادر محطة الأقصر عائدا للقاهرة في تمام الساعة 10مساء، مارا بنفس المحطات، وتبلغ أسعار التذاكر من الأقصر للقاهرة 600 جنيه للدرجة الأولى، و400 جنيه للدرجة الثانية.