تفاصيل محطات قطار التالجو على الخطين البحري والقبلي.. الحجز إلكترونيا

تتعدد محطات قطار التالجو على الخطين البحري والقبلي، بحسب ما أوضحت هيئة السكك الحديدية، التي أعلنت انطلاق أولى رحلات القطار على خط الوجه القبلي، غداً الأحد، في إطار التحديث والتطوير المستمر للمنظومة، وإدخال نوعيات جديدة من القطارات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل محطات قطار التالجو

وتأتي محطات قطار التالجو في المحافظات، كالتالي: في الوجه القبلي، تبدأ بالجيزة ثم أسيوط ثم سوهاج ثم محافظة قنا، وفي الوجه البحري يتحرك من القاهرة للإسكندرية، وجرت إتاحة حجز التذاكر لهذه المحطات إلكترونياً على موقع حجز التذاكر الذي حدثته مؤخراً هيئة السكك الحديدية.

خبراء: قطار تالجو الفاخر يعالج مشكلات السكة الحديد

بالتزامن مع تحديد محطات قطار التالجو، حدد الدكتور إبراهيم مبروك أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، العديد من المميزات لهذه النوعية من القطارات، قائلاً «إن أي تطور في وسائل النقل يعتبر إضافة قوية ومهمة لها وهو ما جرى بالفعل بإضافة قطارات التالجو للسكة الحديد».

وأضاف«مبروك» لـ «الوطن»، أن قطار التالجو يعالج المشكلات التي كانت تعاني منها منظومة السكك الحديدية منذ سنوات طويلة، لأنه يقدم خدمات مميزة للركاب سواء في الراحة أو الوقت أو حتى الوجبات المقدمة به، مؤكداً أنه لا بد من تكثيف هذه النوعية من القطارات على خطوط السكة الحديد في الوجهين القبلي والبحري.

من جانبه، أشاد الدكتور عماد نبيل استشاري النقل، بإضافة هذه النوعية من القطارات على خط السكة الحديد، موضحاً لـ «الوطن»، أنها تمثل طفرة في الخدمات المقدمة على خطوط السكة الحديد.