«الحكومة» تكشف عن أول صورة عصرية تقريبية لشكل المرأة الفرعونية.. شاهدها

كشفت الحكومة المصرية، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن أول صورة حديثة تقريبية لشكل المرأة الفرعونية، بعد سنوات من التكهنات حول شكل المرأة المصرية.

ووفق بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن ذلك يأتي ذلك باستخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي»، والتي تستخدم الدراسات والمعلومات والتحليلات الموجودة والمثبتة بشأن أمر ما، وصولاً لنقل تلك المعلومات والبيانات إلى صورة حديثة أقرب للواقع.

وذكر البيان، أنه طالما تزينت جدران المعابد الفرعونية المصرية بشكل الرجال والنساء في هذا الوقت، وما يرتدونه من حُلي، يظهر بعضها كنقش في جدران المعابد فقط، وبعضها تكون ملونة، لكن لم تكن هناك أي صورة حديثة تُظهر أو توضح شكل المرأة المصرية القديمة.

ونشر «مركز المعلومات»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم عدة صور للحضارة الفرعونية القديمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار اهتمامه باستخدام التقنيات الحديثة للترويج للحضارة والسياحة المصرية، واستخداماتها المختلفة.

وقرر مسئولو «المركز»، نشر عدة موضوعات عن الحضارة الفرعونية اليوم الجمعة عبر الصفحة الرسمية لـ«معلومات الوزراء» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

واشتملت الصور التي نشرها «المركز» على 5 صور، إحداها تمثال للملكة كيلوبترا، وصورة لإحدى الفتيات المصريات التي تكتب على أوراق البردي العتيقة بجانب جدران مكتوب عليها باللغة الهيروغليفية، فضلاً عن صور بمنطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الأقصر وفيلة.

وأوضح «المركز» أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تستخدم في تلك الأيام لتوظيف المجالات العلمية لتحويل الكلمات لصور، عبر تحويل الوصف الدقيق لعناصر بصرية، ودمجها وصولاً لصورة مقاربة للوصف.