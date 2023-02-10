«الداخلية» تكرم أسر الشهداء احتفالا بعيد الشرطة

في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، نظمت مديرية أمن القاهرة احتفالية لعدد من أسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة 71، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء

وتم خلال الاحتفالية تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء كما تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

ومن جانبهم أعرب أفراد أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الاحتفالية التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.