عاجل.. أسماء ضحايا العقار المنهار في البحيرة: نقل 14 مصابا إلى المستشفى

حصلت «الوطن» على أسماء 14 مصابًا في انهيار عقار البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

انهيار عقار في البحيرة

وأسفر انهيار العقار عن إصابة عطيات محمد عقدة، 80 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سعد فرج، 55 سنة، ومنال محمد عبدالحميد، 38 سنة، وعمرو ممدوح، إبراهيم، 15 سنة، وإيمان أحمد محمود، 21 سنة، ومنصور نجاح منصور، 37 سنة، والسيد صبحي شلبي، 36 سنة، ولواحظ سعيد أحمد، 42 سنة، وأحمد أشرف جمال، 25 سنة، ورضا مصطفى الصاوي، 49 سنة.

أسماء مصابي انهيار العقار

كما أصيب كل من انتصار عبدالعزيز ابراهيم، 53 سنة، وأمل السيد عبدالعزيز، 35 سنة، وسوزان ماهر عبده، 33 سنة، وسعيد أشرف المصري، 15 سنة.

البداية عندما تلقت اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور بانهيار عقار مكونا من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز بمنطقة أبو الريش، في مدينة دمنهور، وتحرر محضر بالواقعة.

وجرى الدفع بعدد 15 سيارة إسعاف، وفُرض كردون أمني حول العقار، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.