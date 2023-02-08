لحظات مرعبة يوثقها مواطن تركي خلال انهيار منزل كان متواجدا بداخله «فيديو»

عاش أحد متضرري الزلزال في تركيا لحظات مرعبة وثقها من خلال مقطع فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند انهيار مبنى سكني كان متواجدا بداخله، فجر الاثنين الماضي، وفقا لشبكة «العربية نت».

ويسمع في الفيديو المتداول صوت الرجل داخل منزل، وهو يتحدث إلى الكاميرا بتوتر شديد، ثم بثوان معدودة، يسمع صوت سقوط أشياء بشدة عليه، وتختفي معالم المكان، وينتهي المشهد عند هذا الحد.

ضحايا زلزال تركيا وسوريا ترتفع باستمرار

يشار إلى أن حصيلة عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 12 ألف قتيل، وأكثر من 55 ألف جريح، وانهيار آلاف المباني والمنازل حتى الآن في البلدين، وسط مخاوف من ارتفاع الرقم الآخذ في التزايد بشكل مستمر.

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا مجددا

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الأول الاثنين، ضرب زلزال بلغ قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، وانهيار آلاف المباني، ووقع أعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، وصف بأنه «أكثر عنفا» في وسط تركيا، ظهر الاثنين، وشعر به سكان مدن دمشق وبيروت وبغداد.

كما ضرب زلزال جديد بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، محافظة كهرمان مرعش الواقعة في جنوب شرق تركيا، وكان على عمق 9 كيلومترات.