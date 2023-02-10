قطع الكهرباء عن عدة مناطق في طنطا غدا

أعلن قطاع كهرباء غرب محافظة الغربية التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، فصل التيار عن محطة محولات جنوب طنطا، غداً السبت من الساعة السادسة صباحا حتي الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك لإجراء أعمال النظافة والصيانة الدورية.

مناطق انقطاع الكهرباء

وقال المهندس أيمن صدقي رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن فصل التيار الكهربي خلال تلك المدة الزمنية سيشمل مدينة طنطا، محطة مياه المجزر، وشارع حسن شحاتة، وشارع سكة صناديد القديم، ومساكن الشباب بالعجيزي، ومساكن الأوقاف بالعجيزي، وشارع سكة تلا، وشارع ترعة الشيتي، وشارع الحكمة.

وأضاف رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أن فصل التيار الكهربائي يشمل خطوط الريف، ويتضمن قرى «شوني، ودفرة، ومنشية جنزور، والكرسة، والشرفا، وفيشا سليم، وصناديد، وكفرمسعود، وكفر خضر، والعوايسة، والمنشية الجديدة، وكفرالساحل، وميت حبيش القبلية، ونفيا»، والعزب المجاورة والتابعة لتلك القرى.

اتخاذ التدابير اللازمة

وطلب أيمن صدقي من المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المؤسسات الحيوية في تلك الأماكن التي تشمل انقطاع التيار الكهربائي، اتخاذ التدابير اللازمة، وتوفير بدائل تغذية كهربائية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.