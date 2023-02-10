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«الداخلية» تضبط 490 طربة حشيش بـ3.4 مليون في حملة أمنية بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
01:59 م | الجمعة 10 فبراير 2023
أحمد المتهمين بتجارة المخدرات

أحمد المتهمين بتجارة المخدرات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 490 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا  سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة بهدف حماية الشباب والنشء من الوقوع في براثن المخدرات.

ضبط قضايا مخدرات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عدة عناصر إجرامية) بالاتجار في مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسمي شرطة الدخيلة والجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام ) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

- ضبط (عنصر إجرامي) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (290 طربة لمخدر الحشيش وزنت 29 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتف محمول.

- ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

- ضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمرك وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

القيمة المالية للمضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,430,000) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا.

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