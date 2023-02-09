شاب ينهي حياة والده بـ47 طعنة في مصر القديمة.. «كان عايزه يبطل مخدرات»

47 طعنة موزعة على جسد مسن سبعيني داخل منزله في مصر القديمة، هكذا كشفت تحقيقات النيابة العامة بعد معاينة مسرح الجريمة، وتبين أن منفذ الجريمة هو نجل المجني عليه ويدعى «عادل»، وأنه تشاجر مع والده وقت الجريمة عندما طالبه الأخير بالتوقف عن تعاطي المخدرات.

خطة القتل

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم «عادل»، في نهاية العقد الثالث، وأنه مدمن مخدرات وعلى خلاف دائم مع والده، وفي يوم الحادث الذي وقع قبل يومين في منزل المجني عليه في مصر القديمة، أمسك المتهم بسكين المطبخ ووجه سيلًا من الطعنات في جسد والده حتى أرداه قتيلا، وحاول الهروب إلى عائلته في الفيوم لكن أجهزة الأمن في القاهرة تمكنت من القبض عليه.

حبس المتهم بقتل والده في مصر القديمة

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن مدة الجريمة استغرقت 5 دقائق، وأن جيران المجني عليه حضروا بعد الجريمة وأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، وأُلقي القبض عليه، وأُحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتحفظت على سلاح الجريمة، وأحيل إلى الأدلة الجنائية لإعداد تقرير بحالته الفنية.

عقوبة القتل العمد

ويقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ عقوبة القتل العمد تصل للإعدام شنقًا وفق قانون العقوبات: «يُحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».