مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية تقل آلاف السياح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 80 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة قادمة من مطارات 11 دول أوروبية الأسبوع المقبل، بداية من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران

وأشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 80 رحلة طيران تقل آلاف السائحين قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبرج والمجر وليتوانيا والنمسا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش حركة السياحة بفنادق مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح على متن 80 رحلة طيران قادمة من أوروبا، بالإضافة إلى عدد من رحلات الطيران الدخلية عبر خطوط مصر للطيران.

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على استقبال السائحين بالورود والحرص على تلبية مطالب السائحين وعمل برامج ترفيهية وفقرات استعراضية ومهرجانات على الشواطئ بغرض الترفيه وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.