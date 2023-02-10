ارتفاع ضحايا حادث العقار المنهار في البحيرة إلى 20 مصابا ومتوفى «أسماء»

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار في البحيرة والمكون من 3 طوابق، إلى 20 مصابا، بالإضافة لجثة طفل، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وجرى انتشال جثة طفل يدعى «يوسف أحمد بيومي »، 10 سنوات، ونُقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في انهيار عقار البحيرة

فيما أصيب كل من هدير مسعد أحمد، 7 سنوات، إبراهيم إبراهيم محمود، 29 سنة، هاني سمير منصور، 38 سنة، أحمد إبراهيم حجازي، 22 سنة، بسام سعيد عبدالفتاح 27 سنة، وأميرة محمد جمعة، 20 سنة.

البداية عندما ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية.

انهيار عقار في البحيرة

وأسفرت التحريات وعمليات البحث الأولية في العقار المنهار عن إصابة عطيات محمد عقدة، 80 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سعد فرج، 55 سنة، منال محمد عبدالحميد، 38 سنة، عمرو ممدوح إبراهيم، 15 سنة، إيمان أحمد محمود، 21 سنة، منصور نجاح منصور، 37 سنة، السيد صبحي شلبي، 36 سنة، لواحظ سعيد أحمد، 42 سنة، أحمد أشرف جمال، 25 سنة، رضا مصطفى الصاوي، 49 سنة، انتصار عبدالعزيز إبراهيم، 53 سنة، أمل السيد عبدالعزيز، 35 سنة، سوزان ماهر عبده، 33 سنة، وسعيد أشرف المصري، 15 سنة.