انتشال جثة فتاة مجهولة الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد

تكثف الأجهزة الامنية بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث القاهرة جهودهما لكشف هوية العثور على جثة مجهولة لفتاة في مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كشف هوية الفتاة

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية، وكلفت الأجهزة الأمنية بكشف هوية الفتاة، كما طلبت انتداب رجال الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ونشر صورها في أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والقليوبية في محاول للتعرف عليها من قبل المترددين على الأقسام.

بلاغ بالعثور على جثة بترعة الإسماعلية

تلقت الأجهزة الامنية بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه ترعة الإسماعلية على حدود دائرتي قسم شرطة المطرية وثان شبرا الخيمة.

وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة المسطحات وانتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها جثة فتاة مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.