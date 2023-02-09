القبض على قاتل طفل بسبب خلافات مع والدته في الإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز أبوصوير، برئاسة المقدم سيد عبدالعال اليوم الخميس، من ضبط قاتل طفل في الإسماعيلية، بطلق ناري والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

ورصدت المباحث الجنائية في الإسماعيلية تحركات المتهم بقتل الطفل ويدعى «فارس.أ» 15 سنة، وهروبه إلي مدينة العين السخنة في السويس بعد ارتكابه للواقعة بمدينة المستقبل، بسبب خلاف مع والدة المجني عليه.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء أحمد رضا وأحمد الدسوقي وحسام عماد معاونو مباحث أبوصوير في القبض على المتهم بعد 24 ساعة من الواقعة.

خلافات بين المتهم ووالدة المجني عليه

وكشفت التحريات الأولية للواقعة وجود خلافات بين المتهم ويدعى «أحمد.م» في العشرينيات من العمر وشهرته «النون» ووالدة المجني عليه هددها فيها بقتل نجلها.

وقالت المصادر الأمنية وشهود العيان إن المتهم أطلق عيارًا ناريًا «خرطوش» على المجني له أصابه في الرأس، ما تسبب له في إصابة بالغة توفى فيها في الحال.

التحفظ على الجثمان

وانتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث فور وقوعه، ورفضت الشرطة كردون أمني حول مكان الواقعة، فيما تم نقل جثمان الطفل إلي مشرحة مستشفي الحميات بالإسماعيلية.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ علي الجثمان، وانتداب الطبيب الشرعي لفحصه وكتابة تقرير الصفة التشريحية، فيما كلفت المباحث الجنائية بضبط المتهم.