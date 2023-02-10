التفاصيل الكاملة لفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز

يواصل الفنان كريم عبدالعزيز، تصوير باقي مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد «بيت الروبي»، الذي يجمعه بعدد كبير من الفنانين، استعدادًا لعرضه في الفترة المقبلة، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن موعده، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا والإثارة.

أبطال الفيلم

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن فيلم بيت الروبي، حيث يجمع عددًا كبيرًا من الفنانين، بينهم كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وسليمان عيد، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

شخصية كريم عبد العزيز في فيلم بيت الروبي

يجسد الفنان كريم عبد العزيز خلال أحداث فيلم بيت الروبي، شخصية إبراهيم الروبي، وهو إنفلونسر، يواجه العديد من الأحداث التي سيتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وخلال الأحداث تجسد الفنانة اللبنانية نور دور زوجته.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير فيلم بيت الروبي، قريبًا، حيث تم تحديد موسم عيد الأضحى 2023، ليتم طرحه فيه في دور العرض السينمائية.

خارج سباق رمضان 2023

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز لن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2023 حيث انه كان من المفترض أن يشارك بمسلسل الحشاشين مع المخرج بيتر ميمي ولكن تم تأجيله للعام المقبل.