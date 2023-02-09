صورة من كواليس تصوير فيلم «بيت الروبي» للفنان كريم عبد العزيز

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن انطلاق تصوير فيلمه الجديد «بيت الروبي»، اليوم الخميس، داخل أحد المدن الساحلية، تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام عيد الأضحى المُقبل.

أبطال فيلم بيت الروبي

ونشر كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس أول يوم تصوير، تجمعه مع أبطال العمل، وهم كريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية وتارا عماد، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، والإخراج لـ بيتر ميمي.

أسباب تأجيل مسلسل الحشاشين لـ بيتر ميمي وكريم عبد العزيز

وكان من المُفترض أن يتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمي، في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل يحمل اسم «الحشاشين»، إلا أنّ العمل تقرر تأجيله، حيث قال في تصريحات تليفزيونية سابقة: «العمل جرى تأجيله بسبب ضخامة الإنتاج، لأن أولا أي عمل تاريخي يتطلب مجهودا جبارا في تحضيره وتنفيذه، لأننا نرسم عصر غير موجود دون كهرباء أو مياه».

بيتر ميمي وكريم محمود عبد العزيز في شلبي

أما كريم محمود عبد العزيز يتعاون مع بيتر ميمي، في موسم أفلام إجازة نصف العام، من خلال فيلم «شلبي» الذي يُعرض في السينمات حاليًا، حيث حقق نحو 13 مليون جنيه في شهر تقريبًا، ويُشارك في بطولته روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي.