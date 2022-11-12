كريم عبد العزيز بمعرض الشارقة: السينما دائما مرتبطة عندي بالروايات

أكد الفنان كريم عبد العزيز، خلال استضافته ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، أن السينما بالنسبة له مرتبطة بالروايات، مثل روايات نجيب محفوظ ويوسف إدريس وغيرهما، مشيرا إلى أن شخصية يحيى راشد بطل رواية الفيل الأزرق، مختلفة وغير نمطية.

وقال كريم عبدالعزيز، خلال الندوة: كنت مرعوب جدا وقت نزول الفيلم في السينمات في العيد لأن نوعية الفيلم جديدة ولم يعتد عليها الجمهور.

كما تطرق كريم خلال الندوة إلى مسيرة والده المخرج محمد عبد العزيز الفنية، وكيف أسهمت تربيته في اختياره طريق الفن والتخصص في الإخراج.

فيلم «كيرة والجن»

ويُعرض حاليا لـ كريم عبد العزيز وأحمد مراد، فيلم «كيرة والجن» بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، والذي حقق حتى الآن أعلى نسب إيرادات حيث تدور أحداث الفيلم حول حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

أبطال فيلم «كيرة والجن»

فيلم «كيرة والجن» بطولة أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، سام هزلدين، محمد عبد العظيم، علي قاسم، رزان جمال، لارا إسكندر، روبي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

مسلسل الحشاشين

ومن ناحية أخرى يصور كريم عبدالعزيز مسلسل الحشاشين، والذي يشاركه فيه عدد من نجوم الفن أبرزهم فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر أن ينضم آخرون خلال الفترة المقبلة، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.