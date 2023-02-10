بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

أعلن الدكتور محمد يحيى، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، عن بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي، وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، للتيسيرعلى المرضى والمنتفعين من توفير كافة الخدمات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الجانب.

5 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعي

وأشار الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إلى متابعته سير العمل بالوحدة، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات، وذلك في حضور الدكتور شهاب الدين صلاح، مدير المستشفى، والدكتورة نرمين محمد، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمود حسين، مدير الخدمات الطبية.

وأكد على أن الوحدة تشتمل على عدد 5 أسرّة وعدد 3 أجهزة تنفس صناعي «فينت»، وتعتبر إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحي في بني سويف، خاصة في ظل زيادة الطلب على تلك الخدمة، ومع عدم وجود العدد الكافي من أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة.

وحدة عناية للأطفال

من جانبه أكد الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى، أن الوحدة تساهم في القضاء على قوائم الانتظار وتقديم أفضل خدمة طبية تحت إشراف الدكتور أسامة عبد العظيم أبو طالب رئيس قسم الأطفال، والدكتور حمادة إكرام مدير وحدة العناية المركزة للأطفال، وذلك ضمن خطة التطوير لكافة الوحدات ومنها المستشفى، حيث يتواجد قسم الأطفال ويشمل 18 سريرا، وعدد 14 حضانة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الجهود وتعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات الحيوية التي تقدم لجمهور المواطنين بشكل يومي وأساسي خاصة قطاع الصحة، مشيرا إلى أهمية الخطوة التي ينفذها فرع التأمين الصحي.