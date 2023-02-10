دفن جثمان طفل لقي مصرعه بطلق خرطوش في الإسماعيلية.. وضبط المتهم

أمرت جهات التحقيق صباح اليوم الجمعة، بدفن جثمان طفل لقي مصرعه بطلق خرطوش في الرأس، بعد أن نجحت وحدة مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم سيد عبدالعال، في القبض على القاتل وضبط سلاح الجريمة.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان بعد إيداعه مستشفى حميات الإسماعيلية، لمعرفة سبب الوفاة وكتابة تقرير الطبيب الشرعي.

بلاغ بالجريمة

وكان قد لقي الطفل «فارس.م»، 15 سنة، مصرعه في مدينة المستقبل التابعة لدائرة مركز أبو صوير، جراء طلق خرطوش في الرأس ما تسبب في وفاته بالحال.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم ويدعى «أحمد.م»، في العشرينيات من العمر، وشهرته «النون»، أنهى حياة المجني عليه بسبب خلافات بين المتهم ووالدة المجني عليه.

واعترف المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية فور إلقاء القبض عليه، وأشد عن مكان إخفاء السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «فرد خرطوش»، وتحفظت الشرطة عليه.

القبض على المتهم

وألقت المباحث الجنائية بمشاركة النقباء أحمد رضا وأحمد الدسوقي وحسام عماد، معاونو مباحث أبو صوير، القبض على المتهم بعد رصد تحركاته وهروبه إلى مدينة العين السخنة في السويس، وابتعاده عن مدينة الإسماعيلية.

محام: المجني عليه سيواجه عقوبة الإعدام

وقال محمد زين، محام، إن المجني عليه سيواجه عقوبة الإعدام لاتهامه بقتل الطفل مع سبق الإصرار والترصد وإطلاق عيار ناري على رأسه في منطقة قاتلة.

ووصف «زين» في تصريحات لـ«الوطن» جريمة المجني عليه بالنكراء لقتله طفل في عمر 15 عاما، بسبب خلاف مع والدته دون وجود أي سبب له، مرجحا إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ومعاقبة المتهم بأقصى عقوبة.