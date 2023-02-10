أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 96» يسجل 7595 جنيها

سجلت أسعار القطن اليوم بالمحافظات ارتفاعا في بعض الأنواع، وفقاً لعمليات التسويق عبر المزادات العلنية التي تمت بمختلف محافظات مصر، اليوم الجمعة.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن أسعار القطن اليوم بالمحافظات سجلت ارتفاعا بقيمة 100 جنيه لكل قنطار، بينما سجلت أسعاره التالي:

- سعر قنطار القطن «جيزة 96» بـ 7595 جنيهاً، وسط ارتفاع بلغ 100 جنيه لكل قنطار قطن.

- سجل سعر قنطار القطن «جيزة 97 »يبدأ من 5700 حتى 6500 جنيه، وسط ارتفاع بواقع 50 جنيهاً لكل قنطار قطن.

- استقر سعر قنطار القطن «جيزة 94» من 5835 حتى 6050 جنيها.

- استقر سعر قنطار القطن «جيزة 92» ما بين 5430 حتى 5800 جنيه.

- سجل سعر قنطار القطن «جيزة 86» ما بين 5550 حتى 590 جنيهاً، وسط ارتفاع بلغ 50 جنيهاً لكل قنطار قطن.

التوريد وأسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأوضح «أبواليزيد»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت ارتفاعا جيدا اليوم الجمعة، بما يصب في مصلحة المزارعين والدولة، لافتاً إلى أن ما تم توريده حتى الآن من محصول القطن طويل التيلة والقطن مليون و935 ألف قنطار قطن على مستوى المحافظات.