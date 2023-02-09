أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 94» يسجل 6 آلاف جنيه

شهدت أسعار القطن اليوم بالمحافظات استقرارًا في بعض أصنافها، وتراجعا طفيفا لأنواع أخرى، وذلك وفقاً لما تم تداوله عبر المزادات العلنية التي أجريت بمحافظات مصر، اليوم الخميس.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن هناك حركة تداول كبيرة لقنطار القطن صنف جيزة 96، حيث سجلت أسعاره التالي:

- سجل سعر قنطار القطن جيزة 96 حوالي 7495جنيها.

- كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5650 حتى 6000 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 94 من 5835 آلاف حتى 6050جنيها.

- سعر قنطار القطن جيزة 92 ما بين 5430 حتى 5800 جنيه.

- بينما سجل سعر قنطار القطن جيزة 86 ما بين 5500 جنيه حتى 5850 جنيها.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات الخميس

وأشار إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت حراكًا متوسطًا خلال عمليات البيع لـ4 أصناف من قنطار القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، وهما جيزة 97، و94، 92، و86 خلال المزادات التي عقدت اليوم الخميس بمحافظات الجمهورية.