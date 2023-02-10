%5 تراجعاً في أسعار النحاس بسبب مخاوف الركود

دفعت مخاوف الركود أسعار النحاس العالمية إلى التراجع، لتسجل4.1 دولار للرطل «450 جرام تقريبا»، بانخفاض أكثر من 5 % من أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 4.3 دولار، والذي شهدته الأسواق في أواخر يناير.

مخاوف الركود العالمي

وعوضت المخاوف المستمرة من ركود عالمي يضعف الطلب الرهانات الصعودية على إعادة فتح الصين، ورفعت الاقتصادات المتقدمة، بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة ساهمت بشكل كبير في تشديد الأوضاع المالية، وإثارة مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الحاد.

على جانب العرض، قالت شركة التعدين الصينية «إم.إم.جي»، إن منجمها للنحاس في «لاس بامباس»، في بيرو أمّن الإمدادات الضرورية، مما سمح لها بمواصلة الإنتاج بمعدل منخفض بعد أن منع إغلاق الطرق وصول المواد الخام.

توقعات الأسعار الفترة المقبلة

ومن المتوقع تداول النحاس عند 3.97 دولار للرطل بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 3.71 في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

تاريخياً، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس 2022، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة التأمين والشحن على كافة البضائع، ورفعت الطلب العالمي نتيجة المخاوف من حدوث أزمة إمدادات.

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، والعقد القياسي عبارة عن 25000 رطل.

كبار المنتجين في العالم

ويعتبر النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.