انخفاض المخزون يرفع أسعار النحاس لأعلى مستوى منذ يونيو

اقتربت العقود الآجلة للنحاس من 3.8 دولار للرطل «450 جرام تقريبا» في نوفمبر، وتداولها عند مستويات شوهدت لآخر مرة في آواخر يونيو، إذ أدى التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع، إلى خفض التوقعات بشأن مدى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ودعم الطلب الصناعي.

مخاوف نقص المعروض

جاءت أسعار النحاس الأخيرة، مدعومة بمخاوف تلوح في الأفق من انخفاض العرض، وحذرت شركة تجارة السلع «ترافيجورا» من أن مخزونات النحاس العالمية، انخفضت إلى مستويات قياسية، مع وجود مخزونات حالية كافية لتزويد الاستهلاك العالمي لمدة 4.9 أيام فقط.

وقالت شركة المعادن الأمريكية «فريبورت- ماكموران»، إن هناك مخاطر بشأن نقص المعروض، وأن الأسعار الحالية لا زالت غير معبرة عن الضيف الشديد في السوق الفورية.

تدهور الاقتصاد الصيني

ومع ذلك، كانت الزيادات السعرية الحادة محدودة بسبب تدهور الاقتصاد الكلي في الصين أكبر مستهلك، وأدى تفشي فيروس «كوفيد» في البلاد، إلى تصعيد المخاوف من عمليات الإغلاق الصارمة وعززت تعهدات المسؤولين بالالتزام بسياسة صفر كوفيد من تلك المخاوف.

تاريخياً، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس الماضي، على خلفية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين.

ومن المتوقع أن يتم تداول النحاس عند 3.62 دولار بنهاية الربع الجاري، والتداول عند 3.39 دولارات في غضون 12 شهرًا.

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، والعقد القياسي عبارة عن 25000 رطل.

ويعتبر النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.