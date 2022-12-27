ارتفاع أسعار النحاس لأعلى مستوى منذ يونيو الماضي مع تراجع المخزون

ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.9 دولار للرطل 27 كيلو تقريبا، وهو أعلى مستوى منذ 22 يونيو، وسط آمال في انتعاش الطلب في الصين بعد أن أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنه سيتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بدخول الحجر الصحي بدءًا من الثامن من يناير، حسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».

توقعات انخفاض الإنتاج في أمريكا الجنوبية

واستمرت توقعات انخفاض إنتاج النحاس في أمريكا الجنوبية في إثارة مخاوف النقص، وانخفض الناتج من تشيلي المنتج الرئيسي بنسبة 6.7% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مع احتجاجات المناجم في بيرو التي أدت إلى أزمة في نشاط التعدين.

وحذرت شركة تجارة السلع «ترافيجورا»، من أن مخزونات النحاس العالمية تراجعت إلى مستويات قياسية، حيث تكفي المخزونات الحالية لتزويد الاستهلاك العالمي لمدة 4.9 أيام فقط.

وقدرت شركة «جلينكور»، العملاقة للتعدين عجزًا في الإمدادات يبلغ 50 مليون طن في عام 2023، ومع ذلك، انخفض النحاس بأكثر من 11% حتى الآن هذا العام.

بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع تداول النحاس عند 3.72 دولاراً بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 3.47 دولاراً في غضون 12 شهرًا.

النحاس يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس

تاريخياً، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 دولار في مارس الماضي، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت تكاليف الشحن والتأمين على البضائع، مع تزايد المخاوف من أزمة في الإمدادات العالمية للسلع الأولية.

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، والعقد القياسي عبارة عن 25000 رطل.

ويعتبر النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.