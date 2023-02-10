سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة

كشفت البنوك المصرية، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم، حيث سجل سعر صرف العملة السعودية في البنك المركزي المصري 8.11 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع، فيما بلغ بالبنك الأهلي وبنك مصر 7.99 جنيه للشراء، و8.02 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، استمراراً للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك وفق آخر تحديث على المواقع الإلكترونية لها.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقا للمواقع الرسمية للبنوك وفق آخر تحديث، كما يلي.

- شهد سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 8.11 جنيه للشراء، فيما بلغ 8.13 جنيه للبيع.

- وفي بنك المشرق سجل الريال نحو 8.11 جنيه للشراء، وللبيع 8.14 جنيه.

- في المصرف العربي الدولي AIB، استقر سعر صرف الريال عند 8.11 جنيه للشراء، وللبيع 8.14 جنيه.

- وصل سعر الريال في بنك مصر لنحو 8.08 جنيه للشراء، و8.11 جنيه للبيع.

- سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.11 جنيه للشراء، وللبيع 8.14 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 8.06 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة اليوم الجمعة

- وفي بنك NBK الكويت الوطني، استقر السعر عند 7.91 جنيه للشراء، وللبيع 8.14 جنيه.

- بلغ سعر الريال في البنك الأهلي المصري نحو 7.94 جنيه للشراء، و7.99 جنيه للبيع.

- في بنك بلوم مصر، استقرت العملة السعودية عند 8.01 جنيه للشراء، والبيع 8.14 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 8.12 جنيه للشراء، وللبيع 8.14 جنيه.