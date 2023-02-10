«بيطري الشرقية» ينظم ندوة عن توفير «كوب لبن» صحي وخالٍ من المسببات المرضية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تولي اهتماما بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ندوة إرشادية عن سلامة الغذاء

ونظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية مع إدارة مدينة الزقازيق، ندوة إرشادية عن سلامة الغذاء تحت عنوان «صحة وسلامة المواطنين من خلال غذاء من أصل حيواني آمن وصحي»، بقاعة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، في إطار تعاون المديرية مع مكتبة مصر العامة، بحضور كل من إيمان بهاء مسؤول العلاقات العامة بالمكتبة وحضور عدد من مديري الإدارات والعاملين بالطب البيطري والهيئات الحكومية بالزقازيق وعدد كبير من المواطنين .

تكثيف التوعية الإرشادية لنشر الوعي الطبي البيطري

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية، أن الندوة جاءت في إطار تكثيف التوعية الإرشادية لنشر الوعي الطبي البيطري.

ألقى الدكتور عبدالله الشملي، مدير إدارة الإرشاد بالمديرية، محاضرة تحدث فيها عن جهود الدولة ممثلة في الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير غذاء من أصل حيواني «كوب لبن»، آمن وصحي خالي من المسببات المرضية وطرق وصول المسببات المرضية للبن وكيفية وقاية المواطنين منها من خلال الإدارات المختصة بالمديرية من خلال الفحص الدوري والاختبار المعملي للماشية الحلابة للتأكد من خلوها من الأمراض المشتركة و التوعية الدورية عن طريق أطباء الإرشاد البيطري.

وألقت الدكتورة نهال كمال، إدارة مدينة الزقازيق البيطرية، محاضرة عن مرض البروسيلا طريقة العدوى وخطورته وكيفية الوقاية منه وجهود المديرية لتوفير لبن خالي من البروسيلا الإرشادات والنصائح الهامة.