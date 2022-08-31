حسام لبن: صرف الدعم الاستثنائي يؤكد حرص الرئيس على الفئات الأكثر احتياجا

قال المهندس حسام لبن أمين مساعد أمانة الشؤون البرلمانية بحزب «مستقبل وطن»، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين، يؤكد حرص الرئيس على عدم تأثر الفئات الأكثر الاحتياجا بما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأزمات العالمية.

حسام لبن: الرئيس السيسي يحرص على مراعاة أوضاع المواطنين

وأضاف «لبن» في بيان اليوم، أن الرئيس السيسى دائم الحرص على مراعاة أوضاع المواطنين ولاسيما المواطن البسيط محدود الدخل، وهو ما يتضح من خلال المشروعات القومية التي يستهدف بها المواطن البسيط مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي والمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وكذلك مشروعات الطرق وغيرها في مختلف القطاعات.

وتابع أمين مساعد أمانة الشؤون البرلمانية بحزب «مستقبل وطن»، بأن قرارات الرئيس بشأن الدعم الاستثنائي، هو خطوة جديدة ضمن جهود الرئيس لدعم الفئات المستحقة، مشيرا إلى أنه رغم ما تتكبده موازنة البلاد من مبالغ ضخمة لتوفير الدعم التمويني خلال تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات صعبة، إلا أن الرئيس يحرص كل الحرص على الإبقاء على ذلك الدعم وعدم المساس به بل وزيادته للمستحقين للرعاية الاجتماعية، وهو أمر لا يحدث في العديد من الدول التي تتعرض لأزمات اقتصادية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لطرح القوى السياسية ووجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين، والتجهيز لحزمة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس السيسي، على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيجري إضافة 300 جنيه لها.