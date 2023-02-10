وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الجديدة بجامعة السويس

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعض المواقع والمشروعات الجديدة في جامعة السويس، وذلك على هامش افتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة، رفقة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

معامل التبريد والتكييف

في بداية الجولة، تفقد وزير التعليم العالي، مبنى كلية الهندسة واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور أشرف حنيجل عميد الكلية، عن مختلف المعامل والورش بها مثل معامل التبريد والتكييف والانتقال الحراري والديناميكا الحرارية، وكذلك ورشة اللحام المتطورة وماكينات CNC الحديثة، بالإضافة لتفقد معامل الخرسانة والطرق وميكانيكا التربة والأساسات، ومعامل قسم الهندسة الكهربية.

كما تفقد معمل ميكانيكا الموائع ومعمل الري والهيدروليكا الذي يحتوي على أكبر مجرى مائي مفتوح في معامل الجامعات المصرية والمُزود بأحدث تكنولوجيا للتحكم في القناة بالريموت كنترول، ومُحاكاة الواقع للدفع بالطلاب والباحثين للحصول على أفضل النتائج، وملحق به معمل قياسات المياه الجوفية في التربة وقياس معدل الأمطار ومعدل تسربها في التربة.

الهندسة البحرية

وأشاد بفكرة عمل برنامج الهندسة البحرية، وأكد أهمية التعاون مع الجامعات الأهلية في المنطقة المحيطة لإحداث نوع من التكامل بين المؤسسات الأكاديمية للوصول إلى برامج دراسية تخدم احتياجات سوق العمل، كما أشاد بمركز الدراسات والخدمات الهندسية موجهًا بضرورة تطويره والاستعانة بالمُتخصصين ذوي الخبرات العالية من أجل الحصول على خدمة مُتميزة فضلًا عن تعزيز موارد جامعة السويس.

وخلال الزيارة، وجه بضرورة الاحتكاك بالمجتمع الصناعي وتطوير أساليب التدريب من خلال معامل كلية الهندسة الحديثة التي تلبي مُتطلبات الفنيين والمهندسين بطريقة عملية وعلمية.

كما تفقد مبنى مجمع المعامل المركزية لكلية العلوم والمُقام على مساحة 3607 م2، ويتكون من أربعة أدوار متكررة تم تصميمه ليكون متوافقًا مع أحدث تصميمات المعامل وسيتم تجهيزه بأحدث الإمكانات والأجهزة ليكون من أهم مقومات تأهيل الطلاب في مرحلة البكالوريوس للتدريب العملي، كذلك ستتم الاستفادة من إمكانات المجمع في الأبحاث لطلاب الدراسات العليا والمشروعات البحثية المُختلفة.

ثم انتقل الوزير إلى موقع إنشاء مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد بالجامعة والمُقام على مساحة 1500 متر، ويتكون من 4 أدوار وقادر على استيعاب اختبار لعدد 2000 طالب يؤدون الاختبار في نفس التوقيت، وسيتم تجهيزه بوحدة تكييف مركزي، كذلك مصاعد كهربية وغير ذلك من الإمكانات التي تتوافق مع قدرات ذوي الهمم، وأثنى الوزير على حجم الإنجاز الذي وصل إليه المبنى بهذه السرعة والكفاءة.

أعقب ذلك تفقد الوزير، للمدينة الجامعية الجديدة، التي تشمل حوالي 400 غرفة مُقسمة على عدد 2 مبنى يسعان حوالي 1200 طالب، كما تم تصميم المبنى (أ) ليشمل 2 صالة طعام بكل دور بمسطح 155 مترًا مربعًا، تكفي لعدد 220 طالبًا بالدور الواحد، ويحتوي المبنى (ب) على عدد صالتي طعام بمسطح 110 أمتار مربعة للصالة الواحدة، بالإضافة إلى صالة جيم بمسطح 84 مترًا مربعًا ومكتبتين بالإضافة لخدمات البريد وماكينات الصراف الآلي.