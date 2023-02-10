موسم بيع زينة وفوانيس رمضان يبدأ منتصف شعبان.. تعرف على الأسعار

ينتظر باشتياق الكثير من المواطنين حلول شهر رمضان المبارك للشعور بروحانيته وإدخال الفرح والسرور على الأهل والأبناء، حيث يُعد شهر رمضان المبارك ضيفا كريما، والذي يحل في منتصف مارس المقبل 2023، فيما ينتظره الأطفال لشراء فوانيس رمضان والألعاب التي يختلف سعرها من مكان لآخر، وأيضا يختلف السعر بحسب الحجم والموديل.

التجار وأصحاب محال الهدايا يروجون لفوانيس رمضان

فيما بدأ العديد من التجار وأصحاب محال الهدايا والألعاب والمواقع الإلكترونية بالترويج لـ فوانيس رمضان عبر العديد من المنصات المختلفة استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك 2023، حيث تحظى الفوانيس بنسبة بيع عالية مقارنة بغيرها من الهدايا.

سكرتير شعبة الخردوات: طلبات شراء الفوانيس تبدأ من منتصف شعبان

قال علاء عادل سكرتير شعبة الخردوات والهدايا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن طلبات شراء الفوانيس والهدايا تبدأ من منتصف شعبان، كما أن أسعار فوانيس رمضان هذا العام ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي حيث تتراوح أسعار الفوانيس ما بين 30 جنيها إلى 600 جنيه حسب الحجم والنوع، فمنها الفوانيس الخشب والصاج والبلاستيك، كما أن سعر زينة رمضان تبدأ من 10 جنيهات.

وأشار عادل، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، إلى أن موسم البيع يبدأ من منتصف شعبان، كما أن الفوانيس صناعة مصرية، حيث إنه لا يتم استيراد أي من مستلزمات صناعة الفوانيس والهدايا سوى الماكينة التي تحتوي على أغاني رمضان، متوقعاً عدم ازدهار المبيعات هذا العام نتيجة توجه المواطنين لشراء المستلزمات الأساسية أولاً.