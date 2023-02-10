أسماء ضحايا حادث عقار البحيرة المنهار.. 25 مصابا وحالتا وفاة

أسماء ضحايا حادث عقار البحيرة المنهار، أعلنته قبل قليل مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، وأشارت في بيان إلى إرتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 23 مصاباً، وتسجيل حالتي وفاة، إثر انفجار أسطوانة غاز قبل ساعات قليلة بمنطقة شبرا في مدينة دمنهور، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة.

أسماء ضحايا عقار البحيرة المنهار

وأفاد آخر بيان من مديرية الصحة، حول أسماء ضحايا حادث عقار البحيرة المنهار، بمصرع «طه. ا. ال»، 22 عاما، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام وحرر محضر بالواقعة.

وجرى استخراج المصابين: «سوزى ف .ع .»، 35 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، « محمد .س. م »، 26 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، «هدير .ا .ب »، 5 أعوام، مصابة باشتباه كسر بالزراعين وكدمات متعددة بالجسم.

وفي وقت سابق من اليوم، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من استخراج 20 مصابا وجثة طفل، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

وجاءت أسماء ضحايا حادث عقار البحيرة المنهار، كالتالي: «عطيات محمد عقدة، 80 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سعد فرج، 55 عاما، منال محمد عبدالحميد، 38 عاما، عمرو ممدوح إبراهيم، 15 عاما، إيمان أحمد محمود، 21 عاما، منصور نجاح منصور، 37 عاما، السيد صبحي شلبي، 36 عاما، لواحظ سعيد أحمد، 42 عاما، هدير مسعد أحمد 7 أعوام، إبراهيم إبراهيم محمود 29 عاما».

مصرع طفل في حادث انهيار عقار بالبحيرة

وأصيب أيضا «ـحمد أشرف جمال، 25 عاما، رضا مصطفى الصاوي، 49 عاما، انتصار عبد العزيز ابراهيم، 53 عاما، أمل السيد عبد العزيز، 35 عاما، سوزان ماهر عبده، 33 عاما ، سعيد أشرف المصري، 15 عاما، هاني سمير منصور 38 عاما، أحمد إبراهيم حجازي 22 عاما، بسام سعيد عبد الفتاح 27 عاما، أميرة محمد جمعة 20 عاما».

وانتشلت جثة الطفل «يوسف أحمد بيومي »، 10 أعوام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.