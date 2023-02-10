«الحكومة»: استرددنا قطعا أثرية لمصر من 14 دولة حول العالم

نشرت الحكومة المصرية المتمثلة في مركز المعلومات على صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»، منذ قليل، تقريراً حول القطع الأثرية التي نجحت مصر في استردادها من الخارج، والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال التسع سنوات الماضية في استعادة آثارها المصرية المهربة خارج البلاد.

الدول المسترد منها الآثار

وأشار إلى أن الدولة نجحت من خلال الفترة ما بين 2014 وحتى عام 2022 في استرداد ما يزيد عن 29 ألف قطعة أثرية، ومن أبرز الدول التي استردت منها القطع الأثرية المصرية هي الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، فرنسا، بلجيكا، الأردن، إيطاليا، كندا، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، الكويت وقبرص.

وفي عام 2018 نجحت مصر في استرداد 21855 قطعة أثرية من إيطاليا ومن بينها عملات معدنية، وفي 2016 تم استعادة 440 قطعة أثرية من دولة الإمارات، وفي عام 2022 استردت مصر تابوتاً فرعونياً كان معروضاً في أحد المتاحف الأمريكية وسلمه دبلوماسيون أمريكيون للسلطات الحكومية في حفل رسمي أقيم بالقاهرة بحضور وزير الخارجية سامح شكري ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

عدد القطع الأثرية التي تم استردادها

أما عن عدد القطع الأثرية المستردة في كل عام كالآتي:

ـ 70 قطعة أثرية في عام 2014

ـ 451 قطعة أثرية في عام 2015

ـ 363 قطعة أثرية في عام 2016

ـ 553 قطعة أثرية في عام 2017

ـ 21882 قطعة أثرية في عام 2018

ـ 6 قطع أثرية في عام 2019

ـ 452 قطعة أثرية في عام 2020

ـ 5263 قطعة أثرية في عام 2021

ـ 110 قطع أثرية في عام 2022

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