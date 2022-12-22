«القومي للحضارة» يعرض قطعة أثرية لغطاء رأس صبي بعلامة عنخ الهيروغليفية

عرض المتحف القومي للحضارة صورًا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» لقطعة أثرية تعود إلى القرن الرابع الميلادي ومصنوعة من الكتان، وهي عبارة عن غطاء رأس لصبي مزينة بعلامة عنخ الهيروغليفية التي ترمز إلى الحياة، وظهرت علامة عنخ بطرزة باللون الأحمر والأزرق وهي على شكل صليب، وتم العثور عليها في مقابر «البجوات» بالواحات الخارجة.

الملابس التي تم العثور عليها في «البجوات » تتميز بالبساطة

وتميزت الملابس التي العثور عليها في جبانة البجوات بالبساطة وقلة الزخرفة عليها، وقلة الزخارف تدل على أن هذه القطعة كانت تستخدم للحياة اليومية، وقطعة الصليب في المنتصف وعلى الأطراف أيضًا ربما استُخدمت كملابس للرهبان ورجال الدين وهذه القطعة هي استمرار لملامح الفن الفرعوني، ويحتوى متحف النسيج المصري على مجموعة من نسيج منطقة البجوات التي تبرز تأثر الفن القبطي بالفن المصري القديم، وذلك من خلال تصوير الصليب على شكل علامة العنخ.

استُخدمت كملابس للرهبان ورجال الدين

هذه القطعة عبارة عن غطاء رأس لصبي من الكتان ، وقد صممت علامة الحياة من الصوف باللونين الأحمر والأزرق، ونفذ الصليب الصريح في المنتصف بالنسيج الوبرى، مما يعبر عن الامتزاج بين بين الموروث القديم والعقيدة المسيحية الجديدة.