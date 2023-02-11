«شعبة الدخان»: لا توجد أي زيادة جديدة في أسعار السجائر والمعسل

أكّد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أنَّه لا توجد أي زيادة جديدة في أسعار السجائر والمعسل ، حيث أن أسعار جميع الأنواع مستقرة حالياً في الأسواق وليس هناك أي زيادات قريبة، إذ تعد السجائر أحد أنواع المزاج الخاص لدى العديد من المستهلكين المصريين، وذلك ردًا على ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الأسبوع الماضي بشأن رفع أسعار بعض أصناف السجائر.

مصر تستورد كل المواد الخام الداخلة في صناعة الأدخنة

وأشار «الإمبابي»، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أنَّ السوق المصرية ثابتة، كما أن عدد الشركات العاملة في قطاع صناعة السجائر والمعسل في مصر 51 شركة من بينها الشركة الشرقية للدخان، مضيفاً أنَّ مصر تستورد جميع احتياجاتها من المواد الخام الداخلة في صناعة الأدخنة، إذ يجرم زراعة التبغ في مصر، كما أن المناخ غير مناسب لزراعة التبغ.

المصريون يستهلكون 85 مليار سيجارة في العام الواحد

وأضاف أنَّ المصريين يستهلكون 85 مليار سيجارة في العام الواحد، أي ما يقدر بنحو 4 مليارات علبة سجائر، كما أن معدل الاستهلاك اليومي للمصريين من السجائر لم يتغير رغم رغم التحريك السعري السابقة.

وأوضح رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أنَّ حجم هذه الصناعة في مصر يقدر بالمليارات، كما أنَّه لا توجد صعوبات تواجه هذه الصناعة سوى تدبير العملة الأجنبية من البنوك، مضيفاً أنَّه لا يمكن التوقع بما سيحدث الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار السجائر والمعسل، فالسعر يتحكم به العديد من العوامل منها سعر المواد الخام وتكلفة الإنتاج واستيراد التبغ، إضافة إلى العرض والطلب