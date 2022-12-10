رئيس شعبة الدخان: لا زيادة جديدة في أسعار السجائر والمعسل

انتشرت مؤخراً بعض الأنباء المتدوالة عن تحريك أسعار السجائر والمعسل بزيادة جديدة، الأمر الذي نفاه إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، موضحا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتابع رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السجائر والمعسل بشكل عام مستقرة ولا توجد أي زيادات في أسعارها، وأن ما انتشر مؤخراً بشأن وجود زيادة جديدة في أسعار السجائر غير صحيح.

نستورد كميات كبيرة من التبغ

وأضاف «الإمبابي»، أن عدد الشركات العاملة في مجال إنتاج الأدخنة 51 مصنعا، من بينها الشركة الشرقية للدخان، كما نقوم باستيراد كميات كبيرة من التبغ والمواد الخام بسعر يتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون دولار تقريباً.

معدل الاستهلاك اليومي لم يتغير رغم التحريك في وقت سابق

وأوضح «الإمبابي» أن معدل الاستهلاك اليومي لم يتغير رغم تحريك بعض شركات الدخان لأسعار منتجاتها في وقت سابق، وأن أي ارتفاع في السعر يأتي نتيجة زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج والمواد الخام، كما أن المصريين يقومون بإستهلاك حوالي 4 مليارات علبة سجائر سنوياً.

لا يمكن التوقع بالأسعار خلال الفترة المقبلة

وأشار رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الدخان، حيث إنه لا توجد مؤشرات واضحة، مبيناً أن العوامل المتحكمة في أسعار السجائر والدخان بشكل عام هي تكلفة الإنتاج واستيراد التبغ وأسعار المواد الخام، بالإضافة إلى العرض والطلب.