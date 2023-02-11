محافظة القاهرة تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية

أعلنت محافظة القاهرة حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية، وفق الإعلان رقم 4 لسنة 2023، على أن يتم التقديم في الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمقر ديوان عام المحافظة، والتقديم مستمر حتى 6 مارس المقبل، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

ومن الوظائف المطلوبة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والرقابة، مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية «بنفق الأزهر»، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية ،ومن اختصاصات الوظائف المطلوبة ما يلي:

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

- تختص الوظيفة برسم السياسة العامة والتقدم بالتوصيات والمقترحات اللازمة لحسن سير العمل، ويشترك في رسم السياسة العامة للشئون المالية ويقترح التشريعات ومشروع القرارات اللازمة، ويعتمد إجراءات المخازن والصرف والتسويات والشيكات والاذونات

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الميدانية

- يختص بالإشراف على أعمال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات.

- يشترك في رسم السياسة العامة وإصدار التعليمات.

- الإشراف على تنفيذها ويشترك في اللجان والاجتماعات المتعلقة بعمل الإدارة.

- يضع خطط المتابعة والمرور على الطبيعة، ويشرف على عملية تلقى البلاغات والشكاوى ويشترك مع اللجنة العليا للأزمات

وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والرقابة

-يختص بإعداد خطة عمل الإدارة المركزية وخطة العمل، وإحكام الرقابة ومتابعة تنفيذ الخطة، ورفع تقارير بشأنها إلى المحافظ .

وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بنفق الأزهر

- يختص بالإشراف على أعمال الشئون المالية والإدارية داخل المحافظة ورسم سياسة العمل داخل الإدارة وإصدار القرارات وتوجيه العاملين وإرشادهم فنيا وإداريا ويشرف على جميع العاملين بالإدارة المالية والإدارية ومراجعة الأعمال الحسابية ،وإعداد التقارير الخاصة بالرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات.