إجراء من محافظة القاهرة لرصد ومواجهة مخالفات البناء

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبدالمتعال، رئيس الحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية باستكمال حملة إزالة أعمال البناء المخالفة بمنطقة المعراج السفلي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، كما أوقفت أعمال مخالفة البناء بعمارة بمنطقة زهراء المعادي ومصادرة الونش، والمعدات ومواد البناء وإيداعهم بمخزن الحي.

جاء ذلك في إطار الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر الحضاري ومتابعة التمدد العمراني بصورة مستمرة، ومواجهة الاستيلاء على أراضي الدولة، والحد من مخالفات البناء في ضوء تنفيذ الإزالات الفورية.

إزالة المخالفات

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة تنفيذ منظومة متكاملة لإزالة المخالفات ومتابعتها باستمرار من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء من خلال أعمال الرصد المختلفة أولًا بأول وتوفير آليات الإحداثيات المكانية؛ لتواكب الأهداف التي وضعتها الدولة لرصد كل شبر بشكل دقيق للتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين بإحياء المنطقة الجنوبية.

كما شددت نائب المحافظ على المتابعة الدورية لحالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها مع تحديد خطة زمنية؛ للانتهاء منها وتذليل كل المعوقات التي تواجه الأحياء في أثناء أعمال التنفيذ مع إعداد التقارير اليومية للموقف التنفيذي في ضوء المتابعة المستمرة لهذا الملف المهم.

مواعيد غلق المحلات

كما تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم حملات الإشغالات التي شنتها الأجهزة التنفيذية بحي البساتين لفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة للقانون للحفاظ علي حق الطريق واتخاذ كافه الاجراءات القانونية لردع المخالفين ومنها الالتزام بغلق الورش والمحلات فى المواعيد المحددة للغلق حيث واصلت الاجهزة التنفيذية حملاتها بمنطقة صقر قريش ومساكن الكندي شرق الاتوستراد، كما تم إصلاح صرف صحي بالشطر السابع بجوار الإدارة التعليمية بالمعادي الجديدة وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح.