وظائف بوزارة المالية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية بوزارة المالية، عن وظائف بالمستويات الوظيفية «الممتازـ العالي ـ مدير عام»، اليوم، وأكدت بوابة الوظائف الحكومية أن المهارات المطلوبة للوظيفة تتمثل مهارات أساسية بينها القدرة الفائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف.

المهارات الفنية للوظيفة

وتضمنت المهارات الفنية، أن يكون لدى المتقدم لشغل الوظيفة القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية واجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط التقدم على الوظيفة

وأوضحت البوابة شروط شغل الوظائف، ومن بينها مؤهل عالي يتوافق مع نوع وطبيعة العمل، لافتة إلى أن وظيفة رئيس الإدارة المركزية للدراسات القانونية، تتطلب الحصول على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون، وقضاء مدة بينية مقدراها عام على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية 18 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة للوظيفة

وللتقدم لشغل هذه الوظيفة يجب ملء نموذج شغل الوظيفة ويرفق به المستندات التالية: «بيان حالة وظيفية معتمد مختوم من جهة العمل وأية بيانات أخري يري المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الاداري للدولة»، أما بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الاداري للدولة، يجب تقديم شهادات خبرة وإرفاق مقترحاً وافياُ لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة، ويجب أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 7 ملفات أصل و6 صور مدون على كل ملف اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون، وأن يرفق بها عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، وعدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

وللاطلاع على الوصف الوظيفي يجب التوجه للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية الكائن محلها بمبني قطاع الأمانة العامة بوزارة المالية، وآخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 12/3/2023