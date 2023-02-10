مصرع طفل صدمه ميكروباص أثناء عبور الطريق في الغربية والتحفظ على السائق

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمه ميكروباص، على طريق قرية نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل في حادث سير

وكان مستشفى قطور المركزي، استقبل صباح اليوم، طفلا مصاب بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء الجسد، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، ادعاء تعرضه لحادث سير على طريق قرية نشيل.

انتقلت المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع الطفل «حمادة. ر» 10 أعوام، بعدما صدمه ميكروباص حال عبوره الطريق، بالقرب من قرية نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور.

التحفظ على السائق

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي، وضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، التي كلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه بمسقط رأسه، بعد انتهاء مفتش الصحة من توقيع الكشف الطبي عليه.