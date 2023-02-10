رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع طفل صدمه ميكروباص أثناء عبور الطريق في الغربية والتحفظ على السائق

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
04:39 م | الجمعة 10 فبراير 2023
سيارة إسعاف تنقل مصابا في حادث - أرشيفية

سيارة إسعاف تنقل مصابا في حادث - أرشيفية

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمه ميكروباص، على طريق قرية نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل في حادث سير

وكان مستشفى قطور المركزي، استقبل صباح اليوم، طفلا مصاب بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء الجسد، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، ادعاء تعرضه لحادث سير على طريق قرية نشيل.

انتقلت المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع الطفل «حمادة. ر» 10 أعوام، بعدما صدمه ميكروباص حال عبوره الطريق، بالقرب من قرية نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور.

التحفظ على السائق 

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي، وضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، التي كلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه بمسقط رأسه، بعد انتهاء مفتش الصحة من توقيع الكشف الطبي عليه.

اقرأ المزيد:

مصرع طفل في حادث سير على طريق المطار بسوهاج

أقوال المتهم بإصابة الطفل يوسف في حادث سير: «ظهر قدامي فجأة»

وفاة شاب بعد غيبوبة 10 أيام في الغربية بسبب حادث سير

حزن في قنا لمصرع شاب في حادث سير مع أسرته.. «خطوبته كانت بعد يومين»
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام